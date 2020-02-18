В Сумах домонтировали «черный квадрат» Новое незаконное рекламно-информационное табло в центре Сум уже смонтировали.

Фото в Фейсбуке выложил бывший главный архитектор Сум Владимир Быков.

«Важливо побачити... Или новая интерпретация квадрата Казимира Малевича в Сумах», - написал он.

Его фото прокомментировал экс-мэр Геннадий Минаев: «Прелестно! Рєкламныє рєшалы & капЄтан лінЄйка & воца-2-мінуткі & так называемый главный архитектор, а по сути и по факту преступник Андрей Кривцов продолжают уродовать Сумы!

И это вместо того, чтобы там восстановить разрытые после водоканала с его канализационным коллектором тротуар и газон!

И это при том, что еще 10 лет назад было принято решение о выносе из центра города всех рекламных носителей большого формата [ по истечению сроков разрешительных документов ]! К 2015 году не должно было остаться ни одного!»

Как сообщили в мэрии, разрешение на установку рекламного табло в этом месте было выдано в сентябре 2018 года на год. Однако устанавливать начали только на прошлой неделе, то есть после срока. Да еще и в условиях моратория от горсовета на установку новых рекламных конструкций.

В прошлом году, когда в сквере Счастья также начали устанавливать подобное табло, мэр Сум Александр Лысенко лично приезжал и пиарился на сносе, взяв в руки болгарку.

Кстати, на заседание исполкома уже не раз выносился проект решения о размещении таких экранов в центре города. Однако члены исполкома не стали за него голосовать, так как действует мораторий, а кроме того, не утвержден новый порядок размещения рекламоносителей в городе.