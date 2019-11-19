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ВСП отстранил сумского судью до приговора

Судью Заречного районного суда города Сумы Николая Шершака отстранили от правосудия до вступления в силу приговора или закрытия уголовного производства, в котором Специализированная антикоррупционная прокуратура его обвиняет в получении неправомерной выгоды.

Такое решение 27 февраля принял Высший совет правосудия, сообщает «Слово и Дело».

«Ходатайство заместителя генерального прокурора-руководителя САП удовлетворить. Отстранить от правосудия судью Заречного районного суда города Сумы Николая Шершака до вступления в силу приговора или закрытия уголовного производства», – заявил член ВСП.

Как известно, 14 февраля Специализированная антикоррупционная прокуратура по материалам Национального антикоррупционного суда направила в суд обвинительный акт в отношении Шершака. По данным следствия, судья попросил предоставить неправомерную выгоду гражданина за вынесение решения о непривлечении его к административной ответственности. 7 ноября 2019 года его разоблачили «на горячем» и на следующий день сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. 28 декабря 2019 года стороне защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления.

 
Право Николай Шершак
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