Полиция разыскивает афериста, который обманул семью из Ромен Семья намеревалась через интернет-аукцион продать электрогенератор. Однако вместо ожидаемой прибыли понесли финансовые потери почти на 18 000 гривен.

В Роменский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 64-летняя местная жительница. По словам пенсионерки, накануне она вместе с сыном на одном из интернет-ресурсов разместили объявление о продаже электрогенератора. Впоследствии к сыну позвонил потенциальный покупатель, и они договорились о сделке. В день приобретения товара телефонный собеседник переслал им квитанцию о якобы переводе через платежный терминал 17500 гривен. После чего заявитель вместе с сыном передали электрогенератор водителю автомобиля, который приехал за товаром якобы от покупателя.

Однако позже женщина обнаружила, что деньги на карточку так и не поступили. Поняв, что их обманули, она обратились за помощью в полицию.

Правоохранители Роменского отдела полиции в рамках начатого по признакам ч.1 ст. 190 (мошенничество) УК уголовного производства устанавливают личность мошенника, его местонахождение и местонахождение электрогенератора. И призывают граждан быть внимательными при реализации или приобретения товаров через Всемирную сеть, и помнить, что почти каждое второе объявление размещается мошенниками. А потому не следует доверять незнакомым телефонным собеседникам, и товар присылать исключительно через надежного перевозчика, пользуясь при этом услугой «наложенный платеж». Так вы гарантировано получите свои деньги, а покупатель - заказанный товар, соообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.