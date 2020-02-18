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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:49222

Полиция разыскивает афериста, который обманул семью из Ромен

Семья намеревалась через интернет-аукцион продать электрогенератор. Однако вместо ожидаемой прибыли понесли финансовые потери почти на 18 000 гривен.

В Роменский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 64-летняя местная жительница. По словам пенсионерки, накануне она вместе с сыном на одном из интернет-ресурсов разместили объявление о продаже электрогенератора. Впоследствии к сыну позвонил потенциальный покупатель, и они договорились о сделке. В день приобретения товара телефонный собеседник переслал им квитанцию о якобы переводе через платежный терминал 17500 гривен. После чего заявитель вместе с сыном передали электрогенератор водителю автомобиля, который приехал за товаром якобы от покупателя.

Однако позже женщина обнаружила, что деньги на карточку так и не поступили. Поняв, что их обманули, она обратились за помощью в полицию.

Правоохранители Роменского отдела полиции в рамках начатого по признакам ч.1 ст. 190 (мошенничество) УК уголовного производства устанавливают личность мошенника, его местонахождение и местонахождение электрогенератора. И призывают граждан быть внимательными при реализации или приобретения товаров через Всемирную сеть, и помнить, что почти каждое второе объявление размещается мошенниками. А потому не следует доверять незнакомым телефонным собеседникам, и товар присылать исключительно через надежного перевозчика, пользуясь при этом услугой «наложенный платеж». Так вы гарантировано получите свои деньги, а покупатель - заказанный товар, соообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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