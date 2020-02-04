Не хватило: на Сумщине пьяные ограбили супермаркет

О двух нетрезвых посетителях в полицию сообщил администратор магазина. Он рассказал, что мужчины не только неадекватно себя вели и нецензурно ругались, но и вынесли, не рассчитавшись, товар на большую сумму.
На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа Глуховского отдела полиции. На месте происшествия полицейские установили, что злоумышленники вынесли бутылку коньяка, колбасу, две банки икры и тушенку. Общий ущерб, нанесенный действиями посетителей, составил 700 гривен.
Имея изображение с камер видеонаблюдения, оперативники установили личности двух злоумышленников. Это оказались жители Глухова в возрасте 30 и 34 лет, которые уже имели судимости за совершение преступлений.
Сами мужчины объясняют, что спиртное и продукты им понадобились для «продолжения вечеринки», однако денег на это у них не хватило.
Следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж» и объявили обоим мужчинам подозрение в совершении преступления.
За совершенное им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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