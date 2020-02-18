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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:44305

Пострадавший в реанимации, ожоги жизни не угрожают, - Мендель о состоянии жителя Сумщины, совершившего самоподжог возле ОП

Житель Сумщины, который накануне поджег себя возле Офиса президента, находится в реанимационном отделении, но ожоги не угрожают его жизни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретар президента Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде".

"Пострадавший находится в реанимационном отделении. Мужчина ведет себя активно, говорит. Ожоги не угрожают жизни, ему делают все необходимые процедуры для скорейшего выздоровления".

Мендель также сообщила, что в отношении земельного вопроса, который пытается решить пострадавший Александр Бурлаков (земельные паи ГСП "Луч" ОАО "Белопольский машиностроительный завод") Офис президента Украины направил запрос в Национальную полицию и Государственную службу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра с просьбой в пределах компетенции рассмотреть поднятые заявителем вопросы.

При наличии оснований ответственных лиц просят принять меры реагирования и о результатах сообщить заявителю и в Офис президента.

Также Офис президента и обратился в Сумскую облгосадминистрацию с просьбой всесторонне рассмотреть обращение Бурлакова, и в случае выявления нарушения его прав принять меры к их восстановлению.

Напомним, 26 февраля возле Офиса президента Владимира Зеленского мужчина поджег себя. Правоохранители, которые обеспечивали правопорядок во время акции протеста на Банковой, потушили пламя и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь.

Мужчина представился Александром Бурлаковым из Сумской области. Он успел рассказать журналистам, что не имеет отношения к акциям протеста медработников в ОПУ, а поджег себя, чтобы привлечь внимание к личной проблеме.

Право Самоподжог

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