В Сумах появился дендрофонтан Фонтаны в сквере «Дружба» в Сумах уже заросли деревьями.

Фото выложил в Фейсбуке бывший главный архитектор Сум Владимир Быков.

«Важливо побачити... как уникальный фонтан Сум превращается в «дендро»-фонтан... практически бесплатно», - написал он.

Напомним: ремонта сквера «Дружба» не было с момента его создания. Еще в 2013 году городские власти обещали заняться сквером, но затем сменилась власть, которая занялась евродворами.