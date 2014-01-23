В Сумах появился дендрофонтан

Фото выложил в Фейсбуке бывший главный архитектор Сум Владимир Быков.
«Важливо побачити... как уникальный фонтан Сум превращается в «дендро»-фонтан... практически бесплатно», - написал он.
Напомним: ремонта сквера «Дружба» не было с момента его создания. Еще в 2013 году городские власти обещали заняться сквером, но затем сменилась власть, которая занялась евродворами.
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