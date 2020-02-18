В Сумской ОГА обсудили причины вчерашнего самоподжога жителя Сумщины В Сумах прошло совещание под председательством временно исполняющей обязанности главы облгосадминистрации Ирины Купрейчик, на котором выясняли обстоятельства, которые привели к самоподжогу жителя Белопольщины под Офисом Президента Украины.

Как сообщила начальник отдела по работе с обращениями граждан аппарата облгосадминистрации Наталья Лебедь, в облгосадминистрацию Александр Бурлаков лично не обращался. Все его обращения поступали из Администрации Президента, Кабинета Министров, Верховной Рады. Первое обращение было в феврале 2015 года, в последний раз обращался в 2019 году. Вопрос был один: он возмущался, что распаевание земель предприятия, где он в свое время работал, прошло неправомерно, и он не может получить теперь землю.

Временно исполняющая обязанности главы Белопольской райгосадминистрации Елена Никитенко сообщила, что свое право на землю этот гражданин реализовал, получив еще в 2007 году земельный участок площадью 1,55 га пашни для ведения личного сельского хозяйства. Но он еще хотел получить и землю на пай бывшего дочернего предприятия «Луч», где работали жители Гуриновского сельского совета, и он в том числе. Но земли этого предприятия, согласно действующему законодательству, распаеванию не подлежат».

Сотрудники главного управления Госгеокадастра в Сумской области подтвердили, что предприятие в свое время не превратили в коллективное, поэтому его земли перевели в государственную собственность и позже передали в аренду на 15 лет частнику. Действие договора заканчивается в 2023 году. Поэтому это право на землю Александр Бурлаков пока реализовать не может. Это же подтвердил и глава Гуриновского сельсовета Иван Глушко.

«Я считаю, что самоподжог - это не выход и не решение проблемы, - отметила Ирина Купрейчик. - Земли, где хотел взять себе участок житель Белопольщины, распаеванию не подлежат. И дело не в том, что сельская, районная или областная власть не желают помочь. Закон - есть закон. И нарушать его не имеет права никто».