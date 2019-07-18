В Сумском областном онкодиспансере новый руководитель Коллективу Сумского областного клинического онкологического диспансера представили нового исполняющего обязанности директора учреждения.

Им назначен Владимир Шевченко, который будет выполнять обязанности директора до проведения конкурса на замещение должности.

Владимир Владимирович родился 12.02.1982 в г. Сумы, имеет два высших образования: по специальности лечебное дело (хирургия) и менеджмент организаций (менеджер-экономист). За его плечами более 11 лет врачебного стажа, более 9 из которых он работал врачом-хирургом-онкологом в Сумском онкологическом диспансере. Кандидат медицинских наук.

Бывший директор онкодиспансера - заслуженный врач Украины Владимир Конаныхин - сейчас назначен заместителем директора по хирургической работе.