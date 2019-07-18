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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:25732

В Сумском областном онкодиспансере новый руководитель

Коллективу Сумского областного клинического онкологического диспансера представили нового исполняющего обязанности директора учреждения.

Им назначен Владимир Шевченко, который будет выполнять обязанности директора до проведения конкурса на замещение должности.

Владимир Владимирович родился 12.02.1982 в г. Сумы, имеет два высших образования: по специальности лечебное дело (хирургия) и менеджмент организаций (менеджер-экономист). За его плечами более 11 лет врачебного стажа, более 9 из которых он работал врачом-хирургом-онкологом в Сумском онкологическом диспансере. Кандидат медицинских наук.

Бывший директор онкодиспансера - заслуженный врач Украины Владимир Конаныхин - сейчас назначен заместителем директора по хирургической работе.

Общество Сумской онкодиспансер

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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