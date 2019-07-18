В Сумском областном онкодиспансере новый руководитель

Им назначен Владимир Шевченко, который будет выполнять обязанности директора до проведения конкурса на замещение должности.
Владимир Владимирович родился 12.02.1982 в г. Сумы, имеет два высших образования: по специальности лечебное дело (хирургия) и менеджмент организаций (менеджер-экономист). За его плечами более 11 лет врачебного стажа, более 9 из которых он работал врачом-хирургом-онкологом в Сумском онкологическом диспансере. Кандидат медицинских наук.
Бывший директор онкодиспансера - заслуженный врач Украины Владимир Конаныхин - сейчас назначен заместителем директора по хирургической работе.
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