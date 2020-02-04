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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:32293

Последние зимние деньки на Сумщине: прогноз погоды

В последние дни зимы в Сумской области сохранится теплая, без осадков погода.

28 февраля - ночью дождь с мокрым снегом, местами туман, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура ночью -1 .. + 4 °С, днем +2 .. + 7 °С.

29 февраля - без существенных осадков, ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью -4 .. + 1 °С, днем +2 .. + 7 °С.

Общество Прогноз погоды

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На Сумщину надвигается циклон Yulia

В связи с активным циклоном Yulia, 24 февраля по Сумской области и г.Сумы ожидаются сложные погодные условия....

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В воскресенье, 23 февраля, и понедельник, 24 февраля, на Сумщине ожидается изменение погодных условий....

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Прогноз погоды на Сумщине до конца недели

До конца недели в Сумской области сохранится теплая, без осадков погода, сообщает Сумской областной гидрометцентр....

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04.02.2020 14:45

На Сумщине прогнозируют похолодание и снег

Снег, местами метель и понижение температуры ожидается в Сумской области ближайшие дни, сообщает Сумской областной гидрометцентр сообщает....

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Афиша

Поклик пращурів (0+) Кріс Сандерс (США, 2019)
Поклик пращурів (0+) Кріс Сандерс (США, 2019)
Кино Космос
14:45— 60грн. 18:40— 60грн.
Пухнасті бешкетники (0+) Реджина Велкер, Ніна Велс (Німеччина, 2019)
Пухнасті бешкетники (0+) Реджина Велкер, Ніна Велс (Німеччина, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 12:15 14:00 15:45
Річард Джуелл (12+) Клінт Іствуд (США, 2019)
Річард Джуелл (12+) Клінт Іствуд (США, 2019)
Кино Дружба
21-25 - 70 грн.
Гретель і Гензель (16+) Оз Перкінс (Ірландія, Канада, США, 2020)
Гретель і Гензель (16+) Оз Перкінс (Ірландія, Канада, США, 2020)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:30
Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Кино Космос
12:45— 55грн. 16:45— 60грн
 
Собаки
Театр ТЮЗ
18.00
 
Концерт
Концерты Филармония
18.00
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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