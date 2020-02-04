Последние зимние деньки на Сумщине: прогноз погоды

28 февраля - ночью дождь с мокрым снегом, местами туман, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура ночью -1 .. + 4 °С, днем +2 .. + 7 °С.
29 февраля - без существенных осадков, ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью -4 .. + 1 °С, днем +2 .. + 7 °С.
В связи с активным циклоном Yulia, 24 февраля по Сумской области и г.Сумы ожидаются сложные погодные условия....
В воскресенье, 23 февраля, и понедельник, 24 февраля, на Сумщине ожидается изменение погодных условий....
До конца недели в Сумской области сохранится теплая, без осадков погода, сообщает Сумской областной гидрометцентр....
Штормовой циклон Sabine, который последние дни свирепствовал над Европой, приведет к усложнению погодных условий на большей территории Украины и в...
Снег, местами метель и понижение температуры ожидается в Сумской области ближайшие дни, сообщает Сумской областной гидрометцентр сообщает....