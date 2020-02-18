Сумские биатлонисты с медалями чемпионат Европы Сегодня, 27 февраля, в белорусских Раубичах прошли сразу две эстафеты в рамках чемпионата Европы по биатлону.

Сборная Украины, приехавшая на чемпионат в отличие от остальных команд в сильнейшем составе, продолжает получать медали. В одиночной эстафете уроженка Сум Анастасия Меркушина и уроженец Сумщины Руслан Ткаленко заняли третье место, уступив серебряным немцам менее 0,5 с. В классической эстафете сумчанка Валентина Семеренко, выпускница СумГУ Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный стали чемпионами.