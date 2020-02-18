На Сумщине будут судить сына, который убил своего отца Бурынским отделом Конотопской местной прокуратуры по результатам досудебного расследования направлен в суд обвинительный акт в отношении 38-летнего жителя с. Верхняя Сагаревка Бурынского района, лишил жизни собственного отца.

Событие произошло 15 ноября 2019 года. Мужчина вернулся домой около 18 часов в состоянии алкогольного опьянения. На бытовой почве у него возник с отцом словесный конфликт, в ходе которого младший сначала ударил старшего кулаком в лицо, а когда тот упал, продолжил избиение ногами. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался 26 ноября 2019 года в районной больнице.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.