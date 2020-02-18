В Глухове водитель “Mitsubishi” устроил ДТП и сбежал с места событий

В результате столкновения автомобиль “Dacia” (на фото) получил механические повреждения. Второй участник ДТП сбежал с места событий.
По сообщениям полиции, личность водителя “Mitsubishi” установлена, а потому избежать ответственности не удастся, пишет Глухов.инфо.
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