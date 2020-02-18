В Глухове водитель “Mitsubishi” устроил ДТП и сбежал с места событий Сегодня, 27 февраля, около часа ночи в Глухове на пересечении улиц Циолковского и Киево-Московской произошло ДТП при участии двух легковых автомобилей.

В результате столкновения автомобиль “Dacia” (на фото) получил механические повреждения. Второй участник ДТП сбежал с места событий. По сообщениям полиции, личность водителя “Mitsubishi” установлена, а потому избежать ответственности не удастся, пишет Глухов.инфо.