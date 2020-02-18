«Просто его довели»: что говорят земляки жителя Сумщины, который совершил самосожжение под ОП Сельчанин хотел привлечь внимание к земельной проблеме.

Александр Бурлаков из Сумской области совершил самоподжог под Офисом президента 26 февраля. Его земляки говорят, что к таким действиям его подтолкнул тупик. Сельчанин решился на самосожжение, чтобы привлечь внимание к земельной проблемы, говорится в сюжете ТСН.

В Новоивановке Сумской области, где живет Александр Бурлака, только и речи о его самоподжоге. О том, что сын облил себя бензином и поджег, отец узнал от односельчан. Мужчина не верил в это, пока не увидел в новостях.

Дом Александра Бурлака - крайний в селе. В конце его огородов когда-то стояла ферма и гаражи подсобного хозяйства, от которого ныне остались руины. Все разграбили, говорят сельчане. «Там были амбары, гумно. Была работа, был лагерь. Мы без работы. Земли нет ни у кого»,- говорит депутат Гуриновского сельсовета Наталья Кривонос.

Хозяйство распалось, а его земли так и не распаиваются. Люди остались ни с чем. В селе большинство людей старенькие. Их вопросами, говорят, занимался Александр. «Он хозяйственный человек. Просто его довели. Тяжело смотреть на все это, что делается», - говорит Наталья.

Состояние мужчины, который накануне совершил попытку самосожжения под Офисом президента, остается стабильно тяжелым. Впрочем, прогноз врачей оптимистичен. Вчера пациенту сделали операцию - удаляли омертвевшие ткани. В больнице мужчина проведет около двух месяцев, говорят медики.

Люди говорят, что он поехал в Киев, чтобы отстоять интересы всех. «Все, кто работал на фермах, не получили пай. Он говорил, что на все пойдет, чтобы добиться распаевки», - вспоминает Екатерина Цимбаренко, жительница Новоивановки.

Другая говорит, что он это сделал из-за безысходности. «Он же не первый год ездил, добивался. Он куда только не обращался, никто на него не обращал внимания. Его просто вынудили это сделать»,- говорит Татьяна.

Распаевывать земли не позволяет законодательство, объясняет сельский голова. 700 гектаров земли бывшего сельхозпредприятия, на которую претендуют селяне, уже не принадлежат громаде. Она государственная и находится в аренде до 2023 года. «Нужно было создать коллективное сельхозпредприятие. Можно было бы тогда распаевывать землю. Этого не было сделано, поэтому вот такая ситуация», - говорит Гуриновский сельский голова Иван Глушко.

За пять лет Александр Бурлаков обходил и обратился во все инстанции – от сельсовета до прокуратуры и НАБУ. Но так и не смог добиться распаевки. Поэтому поехал под Офис президента. Там облил себя бензином, вспыхнул и выбежал в толпу. Потушить огонь помогли другие протестующие, в том числе и медсестра, которая оказала первую помощь.