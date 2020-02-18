Вторая лига: в сумской группе определились участники плей-офф 26 февраля в Сумах прошла игра 6-го тура в группе «6» второй лиги чемпионата Украины.

Последний матч группового турнира сыграли «Технология» и «Lex-VSK-Сумбуд». Игра завершилась боевой ничьей 3:3.

После этой игры первое место сохранилось у «Агросвита-Food Centre-СумДУ-2» - 11 очков в 5 играх, «Технология» завершила групповой турнир второй – 10 (6), «Lex-VSK-Сумбуд» - третьим – 7 (6), 4-й – «Триумф-Sigma» - 1 (5).

Осталось провести одну игру, но она уже ничего не решает.