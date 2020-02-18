Вторая лига: в сумской группе определились участники плей-офф

Последний матч группового турнира сыграли «Технология» и «Lex-VSK-Сумбуд». Игра завершилась боевой ничьей 3:3.
После этой игры первое место сохранилось у «Агросвита-Food Centre-СумДУ-2» - 11 очков в 5 играх, «Технология» завершила групповой турнир второй – 10 (6), «Lex-VSK-Сумбуд» - третьим – 7 (6), 4-й – «Триумф-Sigma» - 1 (5).
Осталось провести одну игру, но она уже ничего не решает.
Состоялась жеребьевка финальной части Чемпионата Сумской области по футзалу....
В заключительном для себя матче группового этапа студенческой лиги команда «СумДУ» играла в Харькоеве против местного «ХНУ им. Каразина»....
23 февраля в Киеве сумские футзалисты играли в 6-м туре чемпионата Украины во второй лиге....
22 февраля, прошел перенесенный матч 14-го тура чемпионата Украины по футзалу в первой лиге....
Сегодня, 22 февраля, проходят первые матчи 1/4 финала Кубка Украины по футзалу....