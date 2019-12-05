Сьогодні для сумчан проведуть «Цифровий Лікнеп»

28 лютого о 18:30 пройде пілотування нового розважально-пізнавального формату. Це буде синтез стендапу та дискусійного клубу. Тема: цифрові технології. Мета: підвищення рівня цифрової грамотності, створення ком’юніті людей, що цікавляться або працюють у сфері цифрових технологій.
Вхід вільний (фінансується Інститутом міжнародного співробітництва Німецької асоціації народних університетів (DVV)).
Локація: студія Martian Teapots, вул. Покровська 9/1, Конгрес-центр СумДУ, ауд. 107. Уточнити всі питання можна за тел.: 0999318077.
Ведучі: 3D Artist Роман Матлов та керівник студій цифрових мистецтв Martian Teapots Ілля Сафронов.
Реєстрація на подію за посиланням: https://forms.gle/RLC6FDqBvF3mT4Wj8.
Захід проводиться в рамках проєкту “Центр освіти і навчання дорослих м. Суми: професійна та громадянська освіта на службі розвитку громади” ГО “Центр освіти впродовж життя” за підтримки DVV International в Україні та сприяння Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).
https://www.facebook.com/AuswaertigesAmt
Партнери: Department of Economic Cybernetics, ERI for Business Technologies «UAB» та студії цифрових мистецтв Martian Teapots.
Конгрес-центр СумДУ о 18:30.
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