Сьогодні для сумчан проведуть «Цифровий Лікнеп» Хочеш весело і пізнавально провести п’ятничний вечір? Заходь на Цифровий Лікнеп.

28 лютого о 18:30 пройде пілотування нового розважально-пізнавального формату. Це буде синтез стендапу та дискусійного клубу. Тема: цифрові технології. Мета: підвищення рівня цифрової грамотності, створення ком’юніті людей, що цікавляться або працюють у сфері цифрових технологій.

Вхід вільний (фінансується Інститутом міжнародного співробітництва Німецької асоціації народних університетів (DVV)).

Локація: студія Martian Teapots, вул. Покровська 9/1, Конгрес-центр СумДУ, ауд. 107. Уточнити всі питання можна за тел.: 0999318077.

Ведучі: 3D Artist Роман Матлов та керівник студій цифрових мистецтв Martian Teapots Ілля Сафронов.

Реєстрація на подію за посиланням: https://forms.gle/RLC6FDqBvF3mT4Wj8.

Захід проводиться в рамках проєкту “Центр освіти і навчання дорослих м. Суми: професійна та громадянська освіта на службі розвитку громади” ГО “Центр освіти впродовж життя” за підтримки DVV International в Україні та сприяння Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

https://www.facebook.com/AuswaertigesAmt

Партнери: Department of Economic Cybernetics, ERI for Business Technologies «UAB» та студії цифрових мистецтв Martian Teapots.

Конгрес-центр СумДУ о 18:30.