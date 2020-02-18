В Шостке джип сбил пешеходку

Возле магазина «Наука» автомобиль «Nissan Armada» сбил пешехода. Пострадавшая доставлена в больницу.
На месте ДТП работала следственно-оперативная группа полиции, пишет Шостка.инфо.
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