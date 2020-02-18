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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:12151

В Шостке джип сбил пешеходку

Вечером 27 февраля на перекрестке ул. Свободы, ул. Знаменской и ул. Депутатской в Шостке произошло дорожно-транспортное происшествие.

Возле магазина «Наука» автомобиль «Nissan Armada» сбил пешехода.  Пострадавшая доставлена в больницу.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа полиции, пишет Шостка.инфо.

Право Дтп

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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