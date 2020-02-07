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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские бегуны собрали больше 5 тыс. грн на лечение студентки

Забег #CharityRunOnline в Сумах закончился.

Бегунам Сум удалось собрать сумму в 5054 грн, сообщил инициатор забега Виталий Ивах.

Напомним: забег проходил с 10 по 24 февраля. Любой желающий мог отправить на счет 100 грн и пробежать ради лечения студентки факультета иностранной и славянской филологии СумГПУ – Горбатенко Ирины Сергеевны, которая неоднократно была волонтером беговых событий в г. Сумы. Врачи поставили диагноз: Лимфома Ходжкина (рак лимфатической системы, 3-я стадия), назначена химиотерапия.

К сведению

Собственная карта Ирины

Горбатенко Ирина Сергеевна

5168 7573 2143 8790

Будем благодарны за малейшую помощь, за малейшую поддержку.

 
Общество Благотворительность Забег

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