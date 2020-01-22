В Сумах продают опасные для здоровья колбасы Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области сообщило об обнаружении колбасных изделий с несоответствием маркировки в некоторых магазинах сети «Продуктова хатка» в Сумах.

Госпродпотребслужба обратились с официальным запросом в Главное управление в Хмельницкой области с просьбой подтвердить функционирования предприятий по производству мясной продукции, указанных на маркировке колбас. В результате получили официальное сообщение, что ЧП В.В. Спивак (Производство указано по адресу: ул. Северная, с. Сл. Рахновская, Дунаевецкий р-н), ФЛП Рожевый (пер. Франко, г. Дунаевцы, Дунаевецкий р-н) как мясоперерабатывающие предприятия не функционируют с 2018 года. ФЛП Шатурский В.Е. (Ул. Франко, 32, с. Довжок, Каменец-Подольский р-н, Хмельницкая область) не зарегистрирован на территории области. ФЛП Катеринюк С.В. (Адрес мощности: ул. Л. Украинкки, 11 с. Подоляны, Каменец-Подольский р-н) приостановил хозяйственную деятельность с 07.11.2019 года.

По данным Госпродпотребслужбы, колбасные изделия указанных производителей могут быть фальсифицированными и нести угрозу жизни или здоровью человека, так как при осуществлении производства отсутствует какой-либо контроль по безопасности пищевых продуктов.

Главным управлением Госпродпотребслужбы в Сумской области готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы для принятия мер реагирования по выявлению ряда нарушений маркировки колбасных изделий и реализации колбасных изделий от производителей, которые не осуществляют данный вид хозяйственной деятельности. Покупателям при выборе колбасных изделий рекомендуют обращать внимание на дату производства, которая должна быть указана на этикетке или выбита на клипсе механическим способом или на отдельном термочеке, который наносится поверх информационной этикетки. Шрифт должен быть четким, неразмытым, не мелким, указывать производителя с адресом расположения мощности, указывать основной состав содержания продукта и вспомогательных веществ в процентах.

Если Вы обнаружили несоответствие маркировки или любое другое нарушение гигиенических требований по обращению или реализации пищевых продуктов, просят обращаться непосредственно или письменно в Госпродпотребслужбу, это будет служить основанием для проведения внепланового мероприятия, сообщает сайт ведомства.