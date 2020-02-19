Дело по убийству риелтора в Сумах назначили к судебному разбирательству Сегодня, 28 февраля, в Заречном райсуде Сум состоялось подготовительное судебное заседание по делу об убийстве женщины-риелтора в ноябре прошлого года.

В начале заседания прокурор заявила ходатайство о продлении обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей. По ее словам, есть риск воздействия обвиняемого на свидетелей, сокрытие и совершение повторных правонарушений, пишет sumy.today.

Суд принял ходатайство прокурора удовлетворить и продолжить обвиняемому содержания под стражей

Также суд постановил назначить дело к рассмотрению по существу. Заседание назначено на 12 марта.

Напомним: событие произошло 22 ноября 2019 года в г. Сумы. Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый пришел в офис, в котором работала риелтор, для беседы по поводу заключенного договора найма квартиры. Между ними возникла ссора, обвиняемый считал, что риелтор не выполняет условия договора. Затем обвиняемый вытащил нож, который принес с собой, и нанес женщине не менее 23 ударов ножом. От полученных травм женщина скончалась. Поняв это, обвиняемый забрал мобильный телефон потерпевшей и ее сумку, в которой было 405 гривен.