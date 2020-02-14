Сумского маршрутчика оштрафовали за непрозрачную рекламу Второй апелляционный административный суд подтвердил законность проведенного мероприятия государственного контроля и примененных штрафных санкций к перевозчику в размере 13566 грн.

В апреле 2019 года специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области выявлено, что на стеклянных (прозрачных) поверхностях маршрутного такси по автобусному маршруту № 55 размещена реклама с использованием материала, который не обеспечивает беспрепятственный обзор из салона транспортного средства и является нарушением ч. 4 ст. 18 Закона Украины «О рекламе». По данному факту были составлены два протокола о нарушении законодательства о рекламе.

По результатам рассмотрения соответствующих материалов, Главным управлением приняты решения о наложении штрафа на общую сумму 13566 грн. Учитывая, что применены штрафные санкции в добровольном порядке не были уплачены, отделом правового обеспечения было подано административный иск в Сумской окружной административный суд. Одновременно перевозчик подал встречный административный иск об отмене вышеуказанных штрафных санкций. Решением Сумского окружного административного суда подтверждена законность и обоснованность исковых требований и взыскано с перевозчика применены штрафные санкции.

Не согласившись с решением суда, предприятие обжаловал его в следующий апелляционного административного суда.

Главным управлением в апелляционной инстанции доказана правомерность проведенной проверки и примененных штрафных санкций, в связи с чем постановлением Второго апелляционного административного суда в удовлетворении апелляционной жалобы было отказано.

В настоящее время Главным управлением принимаются меры по принудительному взысканию примененных но не уплаченных штрафных санкций через органы государственной исполнительной службы.