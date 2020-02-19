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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:20366

В Шостке полицейские разоблачили серийного вора-грабителя

Правоохранители уже доказали причастность мужчины к совершению восьми преступлений: четырех ограблений в супермаркете и столько же краж телефонов кабелей из подвалов многоэтажек.

От администрации супермаркета в полицию Шостки поступило несколько заявлений об ограблении. Неизвестный злоумышленник во всех случаях действовал по одной схеме: придя ночью в магазин, набирал продукты, спиртное и шел к кассе. Как только кассир пропускала товар через сканер и объявляла сумму к уплате - хватал пакет и убегал. Растерянные работники магазина, как правило, не успевали должным образом реагировать, поэтому злоумышленнику удавалось убежать.

Полицейские провели ряд мероприятий и установили подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Шостки.

Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что награбленное использовал исключительно для своих нужд.

Во время проведения дальнейших следственных действий правоохранители установили причастность подозреваемого и к кражам телефонных кабелей. Ночью он проникал в подвальные помещения многоэтажек и вырезал оттуда телефонное оборудование. Ущерб по кражам составил почти 10 000 гривен. Похищенное обжигал и сдавал на металлоприемный пункт. Полученные деньги тратил по своему усмотрению.

В отношении мужчины в полиции открыто уголовное производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 185 «Кража» и ч.ч. 1 и 2 ст. 186 «Грабеж». За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Ограбление Шостка

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