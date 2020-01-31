В Сумской полиции обсудили коронавирус Областная власть, органы местного самоуправления, медработники и Нацполиция Сумщины объединяют усилия для предотвращения завоза коронавируса в область.

Об этом шла речь во время рабочей встречи, состоявшейся в Главном управлении Национальной полиции в Сумской области.

Открывая встречу, начальник ГУНП в области Руслан Пиняга подчеркнул важность и остроту поднятого к обсуждению вопроса и отметил, что сейчас необходимо максимально консолидировать действия власти, правоохранительных органов и медиков по сохранению стабильной ситуации на Сумщине. «Сотрудники полиции, как такие, которые что работают с различными, в том числе и неблагополучными слоями населения, должны знать, как распознать возможные признаки коронавируса и уметь определить круг возможных рисков, - отметил Руслан Пиняга. - Кроме того, они должны четко знать и сами придерживаться профилактических мероприятий».

Начальник областного управления здравоохранения Дмитрий Кравцов очертил нынешнюю ситуацию в области, и назвал те медицинские учреждения, которые готовы принять, в случае обнаружения, больных граждан. Он особо подчеркнул: «Сегодня на территории области нет ни одного зарегистрированного больного коронавирусом. Двое иностранцев помещены в медицинское учреждение в качестве меры пресечения и находятся там в добровольном порядке. Девушка имеет все необходимые справки, подтверждающие нормальное состояние здоровья, на пути с родины в Украину она прошла четыре санитарные границы».

Исполняющий обязанности главы группы экспертов по инфекционным болезням управления здравоохранения облгосадминистрации Владимир Рябиченко ознакомил присутствующих с основными признаками болезни, профилактическими мерами и назвал основные факторы и риски заболевания.

Специалисты-медики оказали правоохранителям для дальнейшего распространения в населенных пунктах области и для использования в своей служебной деятельности открытки с рекомендациями и советами, как предотвратить инфицирование.

Участники рабочей встречи договорились о проведении совместных практических мер предупреждения и распространения болезни на территории области, определили направления работы в этом вопросе, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.