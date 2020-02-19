Владислав Івченко представить сумчанам оновлену книжку про українського Шерлока Голмса

Молоді роки Івана Карповича Підіпригори. Початок ХХ століття і початок легендарної кар'єри. Майбутній найкращий сищик імперії працює філером Київського охоронного відділення. Однак злочинці та бунтівники не знають кордонів міст і країн, тож служба підкидає йому небезпечні пригоди не тільки в київських закапелках, а й у Криму, Одесі, селах по всій країні та навіть у Петербурзі з Фінляндією.
«Стовп самодержавства, або Тринадцять справ Івана Карповича Підіпригори» – це друге видання книжки. У ньому автори Владислав Івченко та Юрій Камаєв допрацювали старі історії і написали чотири нових.
Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.
Вхід вільний.
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