Владислав Івченко представить сумчанам оновлену книжку про українського Шерлока Голмса Книгарня «Є» запрошує на зустріч із сумським письменником Владиславом Івченком, під час якої він презентує оновлену книжку «Стовп самодержавства, або Тринадцять справ Івана Карповича Підіпригори». Початок – 15 березня о 16:00.

Молоді роки Івана Карповича Підіпригори. Початок ХХ століття і початок легендарної кар'єри. Майбутній найкращий сищик імперії працює філером Київського охоронного відділення. Однак злочинці та бунтівники не знають кордонів міст і країн, тож служба підкидає йому небезпечні пригоди не тільки в київських закапелках, а й у Криму, Одесі, селах по всій країні та навіть у Петербурзі з Фінляндією.

«Стовп самодержавства, або Тринадцять справ Івана Карповича Підіпригори» – це друге видання книжки. У ньому автори Владислав Івченко та Юрій Камаєв допрацювали старі історії і написали чотири нових.

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Вхід вільний.