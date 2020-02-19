Сумской биатлонист стал чемпионом в масс-старте 27 февраля на базе Западного Реабилитационно-Спортивного Центра НКСИУ в с. Яворов (Львовской обл.) состоялись гонки с массовым стартом в рамках юниорского чемпионата Украины.

В мужской гонке первым стал представитель Сумщины Дмитрий Грущак. Евгений Ивченко заняла 8-е место, Владимир Кошман замкнул первую десятку. В женской гонке лучшей среди наших была Оксана Коваленко – она вторая, но выступает уроженка Сумщины за Харьковщину. Лучшей среди сумчанок стала Виктория Ермакова – 8-е место.