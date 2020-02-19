Сумской биатлонист стал чемпионом в масс-старте

В мужской гонке первым стал представитель Сумщины Дмитрий Грущак. Евгений Ивченко заняла 8-е место, Владимир Кошман замкнул первую десятку.
В женской гонке лучшей среди наших была Оксана Коваленко – она вторая, но выступает уроженка Сумщины за Харьковщину. Лучшей среди сумчанок стала Виктория Ермакова – 8-е место.
Сегодня, 27 февраля, в белорусских Раубичах прошли сразу две эстафеты в рамках чемпионата Европы по биатлону....
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Сегодня, 26 февраля, в белорусских Раубичах стартовал чемпионат Европы по биатлону....
25 февраля на базе Западного Реабилитационно-Спортивного Центра НКСИУ в с. Яворов (Львовской обл.) состоялась смешанная эстафета в рамках юниорского чемпионата...
24 февраля на базе Западного Реабилитационно-Спортивного Центра НКСИУ в с. Яворов Львовской обл. состоялись индивидуальные гонки в рамках юниорского чемпионата...