Сумчанка пополнила ряды Украинской академии спорта Во время заседания Украинской академии спорта пополнился список ее представителей.

Ряды «спортивных академиков» дополнили 7 именитых олимпийцев. К своему брату Виталию Кличко, который стал членом Академии в 2017 году, присоединился и Олимпийский чемпион Игр-1996 в Атланте и многократный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко.

Также в состав Академии также включены серебряный призер Олимпийских игр-1998 в Нагано по биатлону сумчанка Елена Петрова, бронзовый призер Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро по художественной гимнастике Анна Ризатдинова, бронзовый призер Олимпийских игр-2000 в Сиднее по легкой атлетике Елена Говорова, Олимпийская чемпионка Игр-2004 в Афинах по тяжелой атлетике Наталья Скакун, серебряный призер Игр-1996 в Атланте по академической гребле Дина Мифтахутдинова и бронзовый призер Олимпийских игр-2004 в Афинах по гандболу Лариса Заспа.

Напомним, Украинская Академия спорта была создана по инициативе Сергея Бубки в 2007 году с целью популяризации спорта и распространение олимпийских идеалов. В состав Академии входят легендарные спортсмены, завершившие активную спортивную деятельность и оставили выдающийся след в спортивной истории.

В течение года ее члены участвуют в проведении различных благотворительных и просветительских акциях НОК, в частности на них, положено и определение победителей Всеукраинской церемонии «Герои спортивного года».