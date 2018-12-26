К 100-летнему юбилею художественного музея открыли уникальную выставку

Выставка под названием «Избранное. Искусство ХVII - начала ХХ века», дает представление о богатстве и разнообразии собрания, которое относится к Государственной сокровищнице музейного фонда Украины.
По информации управления культуры облгосадминистрации, на выставке представлен новый буклет музея. Особую атмосферу торжества мероприятия предоставили музыкальные произведения в исполнении преподавателей и студентов Высшего училища искусства и культуры им. Д.Ю. Бортнянского.
Сумской областной художественный музей имени Никанора Онацкого - это настоящая сокровищница украинского и зарубежного изобразительного и декоративного искусства XVI - XXI веков. Музей насчитывает более 17 000 экспонатов, большинство из которых хранится, к сожалению, в запасниках, ведь музею не хватает имеющихся помещений для оформления экспозиций.
Сьогодні Миколай Чудотворець подарував Сумському музею ім. Н.Онацького «Явлення пам’ятки Київського братського монастиря»....
К 100-летию Сумского областного художественного музея имени Никанора Онацкого управления культуры Сумской облгосадминистрации представило юбилейный календарь на 2020 год....
Сегодня, 4 марта, состоялось рабочее совещание под председательством начальника управления культуры Сумской облгосадминистрации Елены Мельник о проведении ремонтно-реставрационных работ Сумского...
В Сумском областном художественном музее им. Н.Онацкого открыта выставка заслуженного мастера народного творчества, председателя Сумского областного отделения НСМНМ Украины Виталия...
Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко презентовал официальной делегации Китайской Народной Республики уникальную коллекцию Сумского областного художественного музея им. Никанора Онацкого....