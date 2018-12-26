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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:48371

К 100-летнему юбилею художественного музея открыли уникальную выставку

К 100-летнему юбилею создания Сумского областного художественного музея им. Н. Онацкого открыта выставка уникальных произведений из фондов музея.

Выставка под названием «Избранное. Искусство ХVII - начала ХХ века», дает представление о богатстве и разнообразии собрания, которое относится к Государственной сокровищнице музейного фонда Украины.

По информации управления культуры облгосадминистрации, на выставке представлен новый буклет музея. Особую атмосферу торжества мероприятия предоставили музыкальные произведения в исполнении преподавателей и студентов Высшего училища искусства и культуры им. Д.Ю. Бортнянского.

Справка

Сумской областной художественный музей имени Никанора Онацкого - это настоящая сокровищница украинского и зарубежного изобразительного и декоративного искусства XVI - XXI веков. Музей насчитывает более 17 000 экспонатов, большинство из которых хранится, к сожалению, в запасниках, ведь музею не хватает имеющихся помещений для оформления экспозиций.

Досуг Сумский художественный музей имени Никанора Онацкого

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