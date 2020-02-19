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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:08370

Жительница Сумщины потеряла 40 тысяч, пообщавшись с фейковым банкиром

За помощью в полицию обратилась 67-летняя жительница с. Верхняя Сыроватка.

По словам заявительницы, ей позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником службы безопасности банка. Собеседница заверила, что банковская карта пенсионерки заблокирована, а чтобы не потерять деньги и как можно быстрее разблокировать карточку - попросила назвать цифры с последнего полученного смс-сообщения. Заявительница без всяких сомнений согласилась.

Уже через несколько минут на ее мобильный стали поступать смс-сообщение о снятии денег с ее карточки – всего 40 тысяч гривен.

По данному факту в полиции открыли уголовные производства по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители еще раз предостерегают граждан от безрассудных шагов и чрезмерной доверчивости. Это может стоить больших финансовых и психологических потерь. Будьте внимательны, и в случае подобных звонков сразу кладите трубку и обратитесь в ближайшее отделение того банка, в котором вы обслуживаетесь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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