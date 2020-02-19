Шостка попрощалась с Героем

27-летний парень погиб на Донбассе в зоне проведения ООС утром 26 февраля, подорвавшись на мине.
Несколько сотен шосткинцев пришли сегодня к Центру культуры и досуга на Садовом бульваре, где прошло прощание и отпевание героя. После этого траурная процессия двинулась на кладбище.
Дмитрий Гринь родился в 1992 году в Шостке. После окончания школы № 5 учился в ВПУ-19. Начиная с января 2019 года проходил службу по контракту в рядах Вооруженных сил Украины. Служил старшим водителем мотопехотного отделения.
Правоохранители уже доказали причастность мужчины к совершению восьми преступлений: четырех ограблений в супермаркете и столько же краж телефонов кабелей из...
В ближайшую субботу, 29 февраля, в Шостке планировалось проведение городского праздника Масленицы....
Сегодня Сумщина понесла еще одну потерю - на фронте героически погиб житель Шостки Гринь Дмитрий, 1992 года рождения....
Мужчина еще 16 февраля ушел из гостей, но домой не вернулся. Полиция принимает все меры, чтобы разыскать пропавшего жителя Шостки...
По ходатайству прокуратуры взят под стражу подозреваемый в умышленном убийстве одного человека и покушении на убийство другого....