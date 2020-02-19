Шостка попрощалась с Героем Сегодня, 28 февраля, в Шостке проводили в последний путь погибшего на Донбассе Дмитрия Гриня.

27-летний парень погиб на Донбассе в зоне проведения ООС утром 26 февраля, подорвавшись на мине.

Несколько сотен шосткинцев пришли сегодня к Центру культуры и досуга на Садовом бульваре, где прошло прощание и отпевание героя. После этого траурная процессия двинулась на кладбище.

Дмитрий Гринь родился в 1992 году в Шостке. После окончания школы № 5 учился в ВПУ-19. Начиная с января 2019 года проходил службу по контракту в рядах Вооруженных сил Украины. Служил старшим водителем мотопехотного отделения.