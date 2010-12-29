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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:34312

Сумской горсовет снова экономит на тренерах ДЮСШ?

Почему тренеры городских ДЮСШ получают меньше областных?

Такой вопрос в своем депутатском запросе мэру Сум Александру Лысенко задал депутат Сумского облсовета Александр Стрельченко.

Он озвучил его на сессии облсовета, которая прошла 28 февраля.

«Кабинет Министров Украины постановлением от 14.08.2019 г. № 755 установил с 1 января 2020 года новый порядок определения предельных размеров должностных окладов руководящих работников, инструкторов-методистов, тренеров-преподавателей ДЮСШ всех типов, в соответствии с которой применяется коэффициент повышения к должностному окладу в зависимости от тренерской квалификационной категории и категории ДЮСШ.

Должностной оклад с коэффициентом повышения тренеров-преподавателей ДЮСШ, финансируемых Сумским городским советом, за январь 2020 года составил от 5000 до 6000 грн, и был применен одинаковый коэффициент повышения 1,2 для всех категорий. Итак, очевидно, что вышеупомянутое постановление Кабмина не было выполнено.

В отличие от городских ДЮСШ, тренеры-преподаватели ДЮСШ, финансируемых областным советом и расположенные в городе Сумы, получили заработную плату согласно постановлению Кабмина и с соответствующим коэффициентом повышения (1,2; 1,3; 1,5 и 1,7 в зависимости от тренерской квалификации).

Например, в городской ДЮСШ тренер второй квалификационной категории имеет должностной оклад с коэффициентом повышения в размере 5347,0 грн, а в областной ДЮСШ - 5792,0 грн. В городской ДЮСШ тренер первой категории имеет должностной оклад с коэффициентом повышения в размере 5726,0 грн, а в областной ДЮСШ - 7158,0 грн; тренер высшей категории в городской ДЮСШ имеет должностной оклад с коэффициентом повышения в размере 6106,0 грн, а в областной ДЮСШ - 8648,0 грн.

Как видим, возникает социальная несправедливость между тренерами в одном городе, которые воспитывают наших с вами детей и строят здоровую нацию. Наибольшее расхождение составляет 2700 грн. Престижность труда тренера в ДЮСШ, которые финансируются из городского бюджета, сведена на нет.

Ни для кого не секрет, что нынешняя ситуация в государстве стимулировала миллионы граждан искать лучшей доли для себя и своих семей в других регионах страны, и даже за рубежом. Спорт не стал исключением. Все труднее обеспечить профессиональными кадрами спортивные школы.

Поэтому учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст.ст. 13, 15 и 21 Закона Украины «О статусе депутатов местных советов», требую от Сумского городского совета выполнить постановление Кабинета Министров Украины от 14.08.2019 г. № 755 и применять новый порядок определения предельных размеров должностных окладов руководящих работников, инструкторов-методистов, тренеров -преподаватели ДЮСШ всех типов.

О результатах рассмотрения этого депутатского запроса прошу проинформировать меня в установленный законодательством срок», - говорится в запросе, который почти единогласно поддержали депутаты.

Напомним: полтора года назад была петиция о повышении зарплат тренерам городских ДЮСШ, но ответа она ждала рекордно долго – больше 8 месяцев. В итоге в июне 2019 года депутаты проголосовали за выделение средств на повышение зарплат с 1 сентября 2019 года, однако департамент финансов денег так и не выделил, дав отписку, что «денег нет, но вы держитесь». Также было сказано, что «мы и так увеличили им зарплаты на 9%». При этом, например, зарплата директора департамента финансов Светланы Липовой выросла почти на 13% с 559 тыс. до 716 тыс. грн в год. То есть почти 60 тыс. грн в месяц.

Спорт Зарплаты Тренеры ДЮСШ

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