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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:532

На Сумщине взяли под стражу 16-летенего грабителя

По ходатайству прокуратуры взят под стражу 16-летний юноша, который подозревается в грабеже.

По ходатайству Роменской местной прокуратуры решением суда 16-летнему подозреваемому, который ограбил случайного прохожего, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Речь идет о событии, которое произошло 8 февраля 2020 года в 4:30 на одной из центральных улиц Ромен. Двое нападавших избили прохожего, отобрали мобильный телефон и сорвали с шеи серебряную цепочку. 24-летний пострадавший сразу обратился в полицию. Правоохранители установили, что неподалеку указанного потерпевшим места есть камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали и злоумышленников, и само нападение.

Нападающими оказались местные жители. Старшему из них - 25 лет, а младшему всего 16 лет. Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 186 (грабеж, соединенный с насилием) УК Украины.

Старший нападавший по решению суда был взят под стражу еще 13 февраля. Учитывая поведение несовершеннолетнего, к нему также применена строгая мера пресечения. За содеянное подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Грабеж

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