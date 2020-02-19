Главный врач Недригайловской ЦРБ сбил мальчика в Сумах? Сегодня, 28 февраля, на заседании сессии Сумского областного совета депутат Николай Березин озвучил запрос о ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний мальчик.

Вопрос он направил начальнику Главного управления Нацполиции в Сумской области и начальнику управления здравоохранения Сумской ОГА.

- Ко мне обратились родные и родители ученика первой гимназии по поводу того, что на перекрестке улиц Куликовской и Ильинской в Сумах был сбит 12-летний мальчик. При этом называют фамилию главного врача Недригайловской ЦРБ. Я прошу расследовать этот вопрос и предоставить информацию, какие приняты меры и к кому?», - отметил Николай Березин.

Этот запрос депутаты областного совета поддержали 52 голосами.