Главный врач Недригайловской ЦРБ сбил мальчика в Сумах?

Вопрос он направил начальнику Главного управления Нацполиции в Сумской области и начальнику управления здравоохранения Сумской ОГА.
- Ко мне обратились родные и родители ученика первой гимназии по поводу того, что на перекрестке улиц Куликовской и Ильинской в Сумах был сбит 12-летний мальчик. При этом называют фамилию главного врача Недригайловской ЦРБ. Я прошу расследовать этот вопрос и предоставить информацию, какие приняты меры и к кому?», - отметил Николай Березин.
Этот запрос депутаты областного совета поддержали 52 голосами.
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