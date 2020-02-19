Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:35199

Главный врач Недригайловской ЦРБ сбил мальчика в Сумах?

Сегодня, 28 февраля, на заседании сессии Сумского областного совета депутат Николай Березин озвучил запрос о ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний мальчик.

Вопрос он направил начальнику Главного управления Нацполиции в Сумской области и начальнику управления здравоохранения Сумской ОГА.

- Ко мне обратились родные и родители ученика первой гимназии по поводу того, что на перекрестке улиц Куликовской и Ильинской в Сумах был сбит 12-летний мальчик. При этом называют фамилию главного врача Недригайловской ЦРБ. Я прошу расследовать этот вопрос и предоставить информацию, какие приняты меры и к кому?», - отметил Николай Березин.

Этот запрос депутаты областного совета поддержали 52 голосами.

Право Дтп

По тематике

Ночью на Сумщине перевернулась фура: пострадал водитель
Сегодня 15:11

Ночью на Сумщине перевернулась фура: пострадал водитель

Происшествие произошло сегодня, около 4:30, на 174-м километре автотрассы Киев-Глухов-Бачевск....

В Шостке джип сбил пешеходку
Сегодня 10:12

В Шостке джип сбил пешеходку

Вечером 27 февраля на перекрестке ул. Свободы, ул. Знаменской и ул. Депутатской в Шостке произошло дорожно-транспортное происшествие....

В Глухове водитель “Mitsubishi” устроил ДТП и сбежал с места событий
Вчера 17:51

В Глухове водитель “Mitsubishi” устроил ДТП и сбежал с места событий

Сегодня, 27 февраля, около часа ночи в Глухове на пересечении улиц Циолковского и Киево-Московской произошло ДТП при участии двух легковых...

В Конотопе сбили 16-летнего мотоциклиста
26.02.2020 15:23

В Конотопе сбили 16-летнего мотоциклиста

Полиция выясняет детали дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня в центре Конотопа....

25.02.2020 17:06

В Сумах водитель сбил девушку и скрылся с места происшествия (видео)

14 февраля около 20:30 на ул. Петропавловская, у «Сам-маркета» произошло ДТП....

Новости

В Киеве под Офисом президента житель Сумщины поджег себя, протестуя против земельной реформы (видео)
26.02.2020 14:08
На Донбассе погиб житель Шостки
26.02.2020 12:25
Мэр Сум лишился еще одного зама
26.02.2020 08:36
Из-за коронавируса в пунктах пропуска Сумщины пограничники усилили контроль при въезде граждан в Украину
Сегодня 17:27
Главный врач Недригайловской ЦРБ сбил мальчика в Сумах?
Сегодня 16:35
На Сумщине взяли под стражу 16-летенего грабителя
Сегодня 15:53
В Лебедине отменили Масленницу
Сегодня 15:26
Ночью на Сумщине перевернулась фура: пострадал водитель
Сегодня 15:11
Сумской горсовет снова экономит на тренерах ДЮСШ?
Сегодня 14:34
Шостка попрощалась с Героем
Сегодня 14:05
К 100-летнему юбилею художественного музея открыли уникальную выставку
Сегодня 13:48
Сумчанка пополнила ряды Украинской академии спорта
Сегодня 13:26
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.