Ночью на Сумщине перевернулась фура: пострадал водитель Происшествие произошло сегодня, около 4:30, на 174-м километре автотрассы Киев-Глухов-Бачевск.

О грузовике, лежащем на обочине дороги, в Кролевецкое отделение полиции сообщил водитель одной из машин, проезжавших мимо. На место происшествия сразу отправилась следственно-оперативная группа полиции, группа реагирования патрульной полиции и эксперты.

По предварительным данным, авария могла произойти из-за усталости водителя - полицейские предполагают, что 55-летний мужчина, житель Киевской области, уснул за рулем, и в результате неуправляемый грузовик перевернулся.

Мужчину с тяжелыми телесными повреждениями медики вызванной «скорой» госпитализировали в хирургическое отделение Кролевецкой ЦРБ. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, компрессионный перелом позвоночника и переломы ребер.

На месте аварии работали следователи и эксперты. В рамках открытого по признакам ч.1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения ...» уголовного производства продолжается досудебное расследование, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.