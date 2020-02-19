Ночью на Сумщине перевернулась фура: пострадал водитель

О грузовике, лежащем на обочине дороги, в Кролевецкое отделение полиции сообщил водитель одной из машин, проезжавших мимо. На место происшествия сразу отправилась следственно-оперативная группа полиции, группа реагирования патрульной полиции и эксперты.
По предварительным данным, авария могла произойти из-за усталости водителя - полицейские предполагают, что 55-летний мужчина, житель Киевской области, уснул за рулем, и в результате неуправляемый грузовик перевернулся.
Мужчину с тяжелыми телесными повреждениями медики вызванной «скорой» госпитализировали в хирургическое отделение Кролевецкой ЦРБ. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, компрессионный перелом позвоночника и переломы ребер.
На месте аварии работали следователи и эксперты. В рамках открытого по признакам ч.1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения ...» уголовного производства продолжается досудебное расследование, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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