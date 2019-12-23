В Лебедине отменили Масленницу На заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о мерах предотвращения ухудшения эпидемической ситуации с ОРВИ среди жителей города.

В частности, заслушав и обсудив информацию заместителя городского головы Елены Киреевой и заведующего Лебединским городским отделом государственного учреждения «Сумской областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» Василия Браги об ухудшении эпидемической ситуации с ОРВИ среди жителей города и в связи с введением карантинных мероприятий, комиссией было решено, в том числе отменить проведение праздничных мероприятий «Лебединская масленица 2020», которые планировались провести 01.03.2020.