В Лебедине отменили Масленницу

В частности, заслушав и обсудив информацию заместителя городского головы Елены Киреевой и заведующего Лебединским городским отделом государственного учреждения «Сумской областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» Василия Браги об ухудшении эпидемической ситуации с ОРВИ среди жителей города и в связи с введением карантинных мероприятий, комиссией было решено, в том числе отменить проведение праздничных мероприятий «Лебединская масленица 2020», которые планировались провести 01.03.2020.
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Лебединским отделом Роменской местной прокуратуры сообщено о подозрении 44-летнему мужчине, который лишил жизни собственного отца....
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Накануне новогодних праздников в Лебединском городском художественном музее им. Б.К. Руднева началась реализация масштабного проекта по обустройству системы видеонаблюдения....
К 14 годам лишения свободы приговорен 34-летний мужчина за изнасилование малолетнего ребенка...