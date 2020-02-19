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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:27340

Из-за коронавируса в пунктах пропуска Сумщины пограничники усилили контроль при въезде граждан в Украину

Государственная пограничная служба Украины при взаимодействии с Министерством здравоохранения и органами местной власти принимает максимум усилий для недопущения распространения в Украине коронавируса.

На днях пограничники Сумского отряда начали температурный скрининг всех граждан, прибывающих на территорию Украины через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска (контроля), функционирующих на российско-украинской границе в пределах Сумской области.

Все военнослужащие, выполняющие задачи в пунктах пропуска (контроля), обеспечены индивидуальными средствами защиты - масками и перчатками, а также приборами для измерения температуры тела граждан.

Кроме этого, в управлении пограничного отряда создана специальная ситуационная группа, которая в круглосуточном режиме анализирует информацию по всем пунктам пропуска (контроля).

Отметим, что в случае фиксации на границе человека с повышенной температурой и начальными признаками заболевания - он сразу же направляется на дополнительное медицинское обследование.

Отметим, что пограничники делают все необходимое для того, чтобы лица с видимыми признаками заболеваемости были обнаружены на границе и беспрепятственно не попали на территорию Украины. Просим граждан с пониманием относиться к принимаемых мер. Мы делаем все необходимое, чтобы люди, пересекая границу, не чувствовали неудобств, сообщает Сумской погранотряд.

Общество Коронавирус Пограничники

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