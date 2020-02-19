Из-за коронавируса в пунктах пропуска Сумщины пограничники усилили контроль при въезде граждан в Украину

На днях пограничники Сумского отряда начали температурный скрининг всех граждан, прибывающих на территорию Украины через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска (контроля), функционирующих на российско-украинской границе в пределах Сумской области.
Все военнослужащие, выполняющие задачи в пунктах пропуска (контроля), обеспечены индивидуальными средствами защиты - масками и перчатками, а также приборами для измерения температуры тела граждан.
Кроме этого, в управлении пограничного отряда создана специальная ситуационная группа, которая в круглосуточном режиме анализирует информацию по всем пунктам пропуска (контроля).
Отметим, что в случае фиксации на границе человека с повышенной температурой и начальными признаками заболевания - он сразу же направляется на дополнительное медицинское обследование.
Отметим, что пограничники делают все необходимое для того, чтобы лица с видимыми признаками заболеваемости были обнаружены на границе и беспрепятственно не попали на территорию Украины. Просим граждан с пониманием относиться к принимаемых мер. Мы делаем все необходимое, чтобы люди, пересекая границу, не чувствовали неудобств, сообщает Сумской погранотряд.
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