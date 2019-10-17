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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:33435

Под Сумами живодер отрезал щенку ухо и хвост (фото)

Полиция проверяет информацию о жестоком обращении с животным. Поводом для проверки стала информация из соцсетей, где шла речь о жестоком обращении с щенком жителем села Бездрик Сумского района.

В село выехали руководитель Сумского районного отдела полиции и следственно-оперативная группа. Они посетили мужчину, изъяли собаку и передали его на лечение волонтерам.

Сейчас в полиции выясняют обстоятельства происшествия, опрашивают владельца собаки и соседей. Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.1 ст. 299 УК Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Сумские волонтеры из общества защиты животных писали сегодня днем:

«Вчера узнали об ужасающем случае.

Неадекватный мужчина в селе отрезал хвост и ухо щенку, подвешивал за лапки, надевал пакет на голову.

На следующий день волонтеры в сопровождении представителя правоохранительных органов выехали по адресу, где убедились воочию рассказам очевидцев.

У щенка под корень отрезано ухо, он слаб, явно измучен. Сейчас активисты сопровождают малыша в Сумы, едут в клинику.

Волонтеры планируют не бросать дело с живодером и довести виновника жестокости до тюремного срока.

Дополнения о состоянии щенка и продвижении истории с живодером будут позже», - говорится в сообщении.

Право Жестокое обращение

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