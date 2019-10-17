Под Сумами живодер отрезал щенку ухо и хвост (фото)

В село выехали руководитель Сумского районного отдела полиции и следственно-оперативная группа. Они посетили мужчину, изъяли собаку и передали его на лечение волонтерам.
Сейчас в полиции выясняют обстоятельства происшествия, опрашивают владельца собаки и соседей. Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.1 ст. 299 УК Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Сумские волонтеры из общества защиты животных писали сегодня днем:
«Вчера узнали об ужасающем случае.
Неадекватный мужчина в селе отрезал хвост и ухо щенку, подвешивал за лапки, надевал пакет на голову.
На следующий день волонтеры в сопровождении представителя правоохранительных органов выехали по адресу, где убедились воочию рассказам очевидцев.
У щенка под корень отрезано ухо, он слаб, явно измучен. Сейчас активисты сопровождают малыша в Сумы, едут в клинику.
Волонтеры планируют не бросать дело с живодером и довести виновника жестокости до тюремного срока.
Дополнения о состоянии щенка и продвижении истории с живодером будут позже», - говорится в сообщении.
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