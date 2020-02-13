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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:05296

В Сумах на ремонт летней эстрады денег нет

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Летняя эстрада. Капитальный ремонт».

«Вынести на рассмотрение депутатам вопрос о выполнении капитального ремонта летней эстрады в парке им. Кожедуба. Молодежи города нужна качественная площадка для культурно-массовых мероприятий», - писал автор петиции Посудевский Владислав Валентинович.

Ответ на электронную петицию:

«Ваша электронная петиция по капитальному ремонту летней эстрады в городском парке им. И.Н. Кожедуба рассмотрена в Департаменте инфраструктуры города Сумского городского совета.

Сообщаем, что в соответствии с решением Сумского городского совета от 24.12.2019 №6248-МР «О бюджете Сумской городской объединенной территориальной громады на 2020 год», для Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета не предусмотрены расходы на капитальный ремонт летней эстрады в городском парке им. И.Н. Кожедуба.

В случае выделения дополнительных средств из городского бюджета на ремонт объектов благоустройства на территории Сумской городской объединенной территориальной громады, работы по капитальному ремонту летней эстрады в городском парке Департаментом инфраструктуры города Сумского городского совета будут включены в план восстановительных работ объектов благоустройства на текущий год.

Дополнительно сообщаем, что на 2020 год предусмотрены средства на капитальный ремонт освещения парка им. И.Н. Кожедуба».

Напомним: это уже не первая петиция по поводу ремонта летней эстрады от сумчан. Ответ у властей всегда один6 денег нет. Хотя три года назад мэр Сум Александр Лысенко поручал просчитать примерную стоимость такого ремонта. Тогда насчитали 5 млн грн.

Досуг Летняя эстрада Петиция

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