Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:52168

Сумские биатлонисты с «бронзой» в эстафете

28 февраля на базе Западного Реабилитационно-Спортивного Центра НКСИУ в с. Яворов (Львовской обл.) состоялись эстафетные гонки в рамках юниорского чемпионата Украины.

В мужской гонке сумская четверка в составе Владимира Кошмана, Евгения Ивченко, Александра Родителева и Дмитрия Грущака заняла третье место. Победу одержали харьковчане, второе место у черниговчан.

В женской гонке сумчанки Виктория Ермакова, Анастасия Дидоренко, Валерия Мартыненко и Елена Токар заняли четвертое место. Первые три места у черниговчанок, тернопольчанок и львовянок.

Спорт Биатлон

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Сумской биатлонист стал чемпионом в масс-старте
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27 февраля на базе Западного Реабилитационно-Спортивного Центра НКСИУ в с. Яворов (Львовской обл.) состоялись гонки с массовым стартом в рамках...

Сумские биатлонисты с медалями чемпионат Европы
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Сегодня, 27 февраля, в белорусских Раубичах прошли сразу две эстафеты в рамках чемпионата Европы по биатлону....

Сумчанки претендуют на Спортивный Оскар Украины
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Сумчанки претендуют на Спортивный Оскар Украины

Стали известны все претенденты на Спортивный Оскар Украины....

Сумская биатлонистка не добежала трех секунд до «бронзы» чемпионата Европы
26.02.2020 17:53

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Сегодня, 26 февраля, в белорусских Раубичах стартовал чемпионат Европы по биатлону....

Сумская биатлонистка принесла «золото» Харьковщине
26.02.2020 09:20

Сумская биатлонистка принесла «золото» Харьковщине

25 февраля на базе Западного Реабилитационно-Спортивного Центра НКСИУ в с. Яворов (Львовской обл.) состоялась смешанная эстафета в рамках юниорского чемпионата...

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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