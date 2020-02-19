Сумские биатлонисты с «бронзой» в эстафете

В мужской гонке сумская четверка в составе Владимира Кошмана, Евгения Ивченко, Александра Родителева и Дмитрия Грущака заняла третье место. Победу одержали харьковчане, второе место у черниговчан.
В женской гонке сумчанки Виктория Ермакова, Анастасия Дидоренко, Валерия Мартыненко и Елена Токар заняли четвертое место. Первые три места у черниговчанок, тернопольчанок и львовянок.
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