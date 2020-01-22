Сумские гандболисты обыграли броварчан 28 февраля в Сумах прошла игра 7-го тура чемпионата Украины по гандболу в мужской высшей лиге.

На паркете манежа СумГУ ГК «RGM Group - СумДУ» принимал броварскую команду «БВУФК-Будивельник». Игра прошла с преимуществом хозяе, которые победили 25:14 (14:9).

За сумчан отличились: Ростислав Рогович и Андрей Ярошенко – по 5 мячей, Андрей Громовский, Сергей Мартыненко и Александр Герус – по 3 мяча, Виталий Олицкий – 2, Иван Чеботар, Кирилл Чехранов, Владислав Чайка, Сергей Билоус – по 1.

Завтра повторная игра в 10.00. Вход свободный.