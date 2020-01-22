Сумские гандболисты обыграли броварчан

На паркете манежа СумГУ ГК «RGM Group - СумДУ» принимал броварскую команду «БВУФК-Будивельник». Игра прошла с преимуществом хозяе, которые победили 25:14 (14:9).
За сумчан отличились: Ростислав Рогович и Андрей Ярошенко – по 5 мячей, Андрей Громовский, Сергей Мартыненко и Александр Герус – по 3 мяча, Виталий Олицкий – 2, Иван Чеботар, Кирилл Чехранов, Владислав Чайка, Сергей Билоус – по 1.
Завтра повторная игра в 10.00. Вход свободный.
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