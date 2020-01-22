Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:18134

Сумские гандболисты обыграли броварчан

28 февраля в Сумах прошла игра 7-го тура чемпионата Украины по гандболу в мужской высшей лиге.

На паркете манежа СумГУ ГК «RGM Group - СумДУ» принимал броварскую команду «БВУФК-Будивельник». Игра прошла с преимуществом хозяе, которые победили 25:14 (14:9).

За сумчан отличились: Ростислав Рогович и Андрей Ярошенко – по 5 мячей, Андрей Громовский, Сергей Мартыненко и Александр Герус – по 3 мяча, Виталий Олицкий – 2, Иван Чеботар, Кирилл Чехранов, Владислав Чайка, Сергей Билоус – по 1.

Завтра повторная игра в 10.00. Вход свободный.

Спорт Гандбол ГК СумДУ

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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