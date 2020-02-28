В Сумах, благодаря собаке, спасатели вовремя пришли на помощь бабушке, которая упала в 3-метровый погреб 28 февраля в 13:30 спасателям поступило сообщение, что в Сумах на территории частного домовладения на дно 3-метрового погреба упала пожилая женщина.

Для оказания помощи к месту происшествия выехали отделения очередного караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части.

Как стало известно, перед событием Любовь Владимировна Сайко - дочь бабушки, собиралась на работу и даже не подозревала, что ее мать ушла в сарай. Когда старушка спускалась к погребу, под ней сломалась лестница и она упала. В сарае было темно, мольбы бабушки о помощи не было слышно на улицу.

Когда Любовь Сайко подошла к калитке, к ней подбежала ее домашняя любимица - бельгийская овчарка Баффи. Собачка вовсю привлекала к себе внимание и показывала, что нужно идти за ней. Уже через считанные минуты, благодаря Баффи, Любовь была в сарае, со дна погреба которого доносился голос ее мамы. После этого Любовь Владимировна обратилась за помощью к спасателям.

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям используя специальное снаряжение, оперативно подняли летнюю женщину 1960 г.р. на поверхность и передали медикам. Сейчас бабушка находится дома, благодаря своевременно оказанной помощи, тяжелых травм из-за падения она не получила. Однако, каким бы мог быть финал этого события, если бы не настойчивость бельгийской овчарки Баффи, лучше не представлять.

Эта история в очередной раз показала, что надо любить «братьев наших меньших», а они всегда будут дарить нам искреннюю благодарность, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.