Под Сумами на пожаре погиб дачник

28 февраля в 21:19 в Службу спасения «101» от сотрудников полиции поступила информация о пожаре на территории дачного кооператива «Чистые Пруды» Великочернеччинского сельского совета Сумского района. На тушение направили дежурный караул 3-й и отделение дежурного караула 1-й государственных пожарно-спасательных частей областного центра.
По прибытии на место вызова спасатели установили, что огонь охватил кровлю дачного дома по всей площади. Чтобы попасть в дом пришлось взламывать входные двери, которые были закрыты изнутри. Во время проведения разведки в квартире на выходе из комнаты пожарные обнаружили тело человека.
В 22:09 удалось локализовать возгорание. В кладовой работники Службы спасения нашли газовый баллон, который немедленно вынесли на улицу. В 23:17, использовав 8 т воды, пожар был ликвидирован.
Всего на тушение привлекалось 8 человек личного состава на 2 единицах техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
На месте пожара работала следственно-оперативная группа. Погибшим оказался хозяин дома 1967 г.р. По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
С начала года на Сумщине в огне погибло 8 человек. Для предотвращения таких случаев спасатели обращаются к гражданам с просьбой быть ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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