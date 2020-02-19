Сумские футзалисты сохранили шансы на финальную шестерку

В Хмельницком встречались местный «Сокол» и сумской «FoodCentre-СумДУ», которые борятся за попадание в финальную шестерку.
Счет открыли хозяева уже на 2-й минуте, - Артур Подлюк. Спустя 3 минуты сравнял Виталий Катеринин. Через минуту нашу команду вывел вперед Роман Зеленский, а затем счет уже стал 1:3 – Евгений Мороз. На 10-й минуте хозяева сократили отставание благодаря голу Дмитрия Сороки. Но спустя минуту снова наши ведут «+2», - Андрей Бурдюг. На 17-й минуте хмельнитчане снова подбираются вплотную, - Андрей Хамдамов.
Во втором тайме борьбы и шансов было не меньше, но голов всего два. По одному на каждого: Юлиан Горбтый (23-я минута) за сумчан, Хамдамов (30) за хмельнитчан. На 40-й минуте Дмитрий Игумнов не реализовал дабл-пенальти за 6-й фол хозяев.
В итоге 4:5, - победа, которая оставляет сумчанам шансы на попадание в финальную шестерку.
Остальные матчи тура:
«Эпицентр К-Авангард» (Одесса) – «ХИТ» (Киев) 3:4
«Ураган» (Ивано-Франковск) – «Кардинал-Ривне» (Ривне) 5:2
«Продэксим» (Херсон) – «ИнБев» (Житомир) ?:?
Сейчас у сумчан 11 очков в 15 играх и седьмое место в турнирной таблице. На 3 больше у львовской «Энергии», которая пропускала этот тур. В последнем туре львовяне приедут в Сумы. Нашим нужна будет только победа!
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