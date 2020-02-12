Броварчане взяли реванш у сумских гандболистов 29 февраля в Сумах прошла повторная игра 7-го тура чемпионата Украины по гандболу в мужской высшей лиге.

На паркете манежа СумГУ ГК «RGM Group – СумДУ» принимал броварскую команду «БВУФК-Будивельник». После вчерашней победы 25:14 (14:9) сегодня сумчане уступили соперникам 23:27 (8:16).

За сумчан отличились: Ростислав Рогович – 6 мячей, Андрей Громовский – 5, Андрей Ярошенко, Виталий Олицкий – по 3, Иван Чеботар, Александр Герус – по 2, Сергей Билоус, Сергей Яцук – по 1.

После этого туры у сумчан 8 очков в 14 матчах и по-прежнему 5-е место в турнирной таблице (из 6 команд).