Броварчане взяли реванш у сумских гандболистов

На паркете манежа СумГУ ГК «RGM Group – СумДУ» принимал броварскую команду «БВУФК-Будивельник». После вчерашней победы 25:14 (14:9) сегодня сумчане уступили соперникам 23:27 (8:16).
За сумчан отличились: Ростислав Рогович – 6 мячей, Андрей Громовский – 5, Андрей Ярошенко, Виталий Олицкий – по 3, Иван Чеботар, Александр Герус – по 2, Сергей Билоус, Сергей Яцук – по 1.
После этого туры у сумчан 8 очков в 14 матчах и по-прежнему 5-е место в турнирной таблице (из 6 команд).
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