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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:04233

Сумские биатлонисты с «бронзой» в одиночном миксте

29 февраля на базе Западного Реабилитационно-Спортивного Центра НКСИУ в с. Яворов (Львовской обл.) прошла одиночная смешанная эстафета в рамках юниорского чемпионата Украины.

В последний день чемпионата бежали одиночную смешанную эстафету. Сумские биатлонисты Анастасия Дидоренко и Евгений Ивченко заняли третье место, уступив первенство сборным Киевской и Тернопольской областей.

Еще одна сумская команда – Виктория Ермакова и Владимир Кошман – заняла шестое место. Замкнули десятку Елена Токар и Владислав Гончаревский.

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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