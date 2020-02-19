Сумские биатлонисты с «бронзой» в одиночном миксте

В последний день чемпионата бежали одиночную смешанную эстафету. Сумские биатлонисты Анастасия Дидоренко и Евгений Ивченко заняли третье место, уступив первенство сборным Киевской и Тернопольской областей.
Еще одна сумская команда – Виктория Ермакова и Владимир Кошман – заняла шестое место. Замкнули десятку Елена Токар и Владислав Гончаревский.
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