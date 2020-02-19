Сумские биатлонисты с «бронзой» в одиночном миксте 29 февраля на базе Западного Реабилитационно-Спортивного Центра НКСИУ в с. Яворов (Львовской обл.) прошла одиночная смешанная эстафета в рамках юниорского чемпионата Украины.

В последний день чемпионата бежали одиночную смешанную эстафету. Сумские биатлонисты Анастасия Дидоренко и Евгений Ивченко заняли третье место, уступив первенство сборным Киевской и Тернопольской областей. Еще одна сумская команда – Виктория Ермакова и Владимир Кошман – заняла шестое место. Замкнули десятку Елена Токар и Владислав Гончаревский.