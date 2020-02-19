«Альянс» снова обыграл казахов Готовясь к ¼ финала кубка Украины по футболу липоводолинский «Альянс» продолжает в Турции встречаться с казахскими командами.

29 февраля соперником «Альянса» была команда второй казахской лиги «Акаедмия Онтустик». Игра завершилась уверенной победой наших 4:1. Голы на счету Сидоренко, Лучика, Шпирьонка и Агапова.