«Альянс» снова обыграл казахов

29 февраля соперником «Альянса» была команда второй казахской лиги «Акаедмия Онтустик». Игра завершилась уверенной победой наших 4:1. Голы на счету Сидоренко, Лучика, Шпирьонка и Агапова.
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