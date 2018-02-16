Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:23320

В Сумах провели зиму и встретили весну

В последний день зимы, 29 февраля, в Сумах состоялись массовые гуляния по случаю праздника Масленицы.

Несколько сотен сумчан собрались в городском парке им. Кожедуба, чтобы отметить праздник, символизирующий начало весеннего пробуждения природы.

Одной из изюминок программы мероприятия стал первый городской конкурс среди представительниц прекрасного пола «Сумская Масленица - 2020». Кроме того, гостей праздника ждала театрализованная концертная программа - на сцене выступали творческие коллективы города.

Кульминацией празднования стало поджога чучела. Почетную миссию поджечь символ зимы сумская громада поручила городскому голове - Александру Лысенко.

В течение праздника для взрослых и детей проводили игры и конкурсы, вручали призы, развлекали песнями, танцами и сценическими выступлениями. И, конечно же, все желающие имели возможность попробовать блины, шашлыки, чай, глинтвейн и что покрепче. Однако цены были довольно кусачие, например, 60 грн за 100 г шашлыка.

Многие сумчане приходили в парк со своим, располагались на лавочках, пеньках и даже на фигурах скейт-парка, открытого в прошлом году.

Досуг Масленица

По тематике

В Лебедине отменили Масленницу
Вчера 15:26

В Лебедине отменили Масленницу

На заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о мерах предотвращения ухудшения эпидемической ситуации...

20.02.2020 10:50

Масленица 2020: как будут праздновать в Сумах

Об основных моментах проведения традиционного городского театрализованного праздника рассказали во время брифинга....

Как в Сумах будут праздновать Масленицу
20.02.2019 08:02

Как в Сумах будут праздновать Масленицу

Масленичная неделя продлится с 4 марта до 10 марта, а сумчане начнут праздновать уже в следующее воскресенье, 3 марта....

19.02.2018 11:53

В Сумах на Масленице полиция по «горячим следам» задержала грабителя и двух воров

События разворачивались во время празднования Масленицы в центральном парке Сум. Злоумышленники покусились на чужие мобильные телефоны и кошельки, но были...

16.02.2018 15:54

Для маленьких сумчан устроят Масленицу во дворах

К празднику Масленицы для детей в четырех дворах сумских многоэтажек 17 и 18 февраля устроят настоящие представления....

Новости

В Киеве под Офисом президента житель Сумщины поджег себя, протестуя против земельной реформы (видео)
26.02.2020 14:08
Сумчанин вызвал копов, чтобы помочиться перед ними
Сегодня 21:48
БК «СумДУ» вырвал победу в Харькове
Сегодня 19:49
В Сумах провели зиму и встретили весну
Сегодня 19:23
Что приготовила погода сумчанам в первые дни весны?
Сегодня 17:42
«Альянс» снова обыграл казахов
Сегодня 17:07
Сумские биатлонисты с «бронзой» в одиночном миксте
Сегодня 15:04
Броварчане взяли реванш у сумских гандболистов
Сегодня 14:14
Сумские футзалисты сохранили шансы на финальную шестерку
Сегодня 13:55
Под Сумами на пожаре погиб дачник
Сегодня 11:53
В Сумах, благодаря собаке, спасатели вовремя пришли на помощь бабушке, которая упала в 3-метровый погреб
Сегодня 11:09
Сумские волонтеры просят помочь оплатить лечение щенку, пострадавшему от живодера
Сегодня 09:54
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.