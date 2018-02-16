В Сумах провели зиму и встретили весну

Несколько сотен сумчан собрались в городском парке им. Кожедуба, чтобы отметить праздник, символизирующий начало весеннего пробуждения природы.
Одной из изюминок программы мероприятия стал первый городской конкурс среди представительниц прекрасного пола «Сумская Масленица - 2020». Кроме того, гостей праздника ждала театрализованная концертная программа - на сцене выступали творческие коллективы города.
Кульминацией празднования стало поджога чучела. Почетную миссию поджечь символ зимы сумская громада поручила городскому голове - Александру Лысенко.
В течение праздника для взрослых и детей проводили игры и конкурсы, вручали призы, развлекали песнями, танцами и сценическими выступлениями. И, конечно же, все желающие имели возможность попробовать блины, шашлыки, чай, глинтвейн и что покрепче. Однако цены были довольно кусачие, например, 60 грн за 100 г шашлыка.
Многие сумчане приходили в парк со своим, располагались на лавочках, пеньках и даже на фигурах скейт-парка, открытого в прошлом году.
На заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о мерах предотвращения ухудшения эпидемической ситуации...
Об основных моментах проведения традиционного городского театрализованного праздника рассказали во время брифинга....
Масленичная неделя продлится с 4 марта до 10 марта, а сумчане начнут праздновать уже в следующее воскресенье, 3 марта....
События разворачивались во время празднования Масленицы в центральном парке Сум. Злоумышленники покусились на чужие мобильные телефоны и кошельки, но были...
К празднику Масленицы для детей в четырех дворах сумских многоэтажек 17 и 18 февраля устроят настоящие представления....