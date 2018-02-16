В Сумах провели зиму и встретили весну В последний день зимы, 29 февраля, в Сумах состоялись массовые гуляния по случаю праздника Масленицы.

Несколько сотен сумчан собрались в городском парке им. Кожедуба, чтобы отметить праздник, символизирующий начало весеннего пробуждения природы.

Одной из изюминок программы мероприятия стал первый городской конкурс среди представительниц прекрасного пола «Сумская Масленица - 2020». Кроме того, гостей праздника ждала театрализованная концертная программа - на сцене выступали творческие коллективы города.

Кульминацией празднования стало поджога чучела. Почетную миссию поджечь символ зимы сумская громада поручила городскому голове - Александру Лысенко.

В течение праздника для взрослых и детей проводили игры и конкурсы, вручали призы, развлекали песнями, танцами и сценическими выступлениями. И, конечно же, все желающие имели возможность попробовать блины, шашлыки, чай, глинтвейн и что покрепче. Однако цены были довольно кусачие, например, 60 грн за 100 г шашлыка.

Многие сумчане приходили в парк со своим, располагались на лавочках, пеньках и даже на фигурах скейт-парка, открытого в прошлом году.