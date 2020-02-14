БК «СумДУ» вырвал победу в Харькове Сегодня, 29 февраля, сумские баскетболисты играли в Харькове против местного «Политехника».

Игра 25-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге прошла примерно в равной борьбе. Хотя первая четверть была за хозяевами 23:14, во второй гости догнали и вышли вперед 37:43. Дальше наши довели преимущество до +11, но харьковчане начали догонять и догнали в середине последней четверти. Но дальше три подряд трехочковых от Игоря Стародуба принесли победу гостям 82:85 (23:14, 14:29, 25:24, 20:18).

За сумчан отличились: Игорь Стародуб – 26 очков + 6 передач + 5 перехватов, Илья Кабацюра – 21 очко + 11 подборов, Григорий Алтухов – 12 очков + 7 передач, Игорь Юркевичус – 11 очков + 5 подборов.

Завтра повторная игра.