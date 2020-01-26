Сумские боксеры отличились в Харькове

Представители Сумской областной федерации бокса достигли следующих результатов:
1 место - Сердюк Артем (57 кг, Сумы, тренер Тхор Александр), Дударенко Валентин (66 кг, Сумы, тренер Левченко Григорий).
2 место - Еремин Сергей (40 кг, Глухов, тренеры Калиновский Евгений и Харитоненко Дмитрий), Петров Станислав (42 кг, Путивль, тренер Филипенко Вячеслав).
3 место - Велиев Виктор (40 кг, Боромля, тренер Матвеев Ростислав), Рычков Арсений (44 кг) и Горбачев Александр (60 кг, Шостка, тренер Хрестиков Евгений), Плаходько Богдан (46 кг, Лебедин, тренер Орехов Виталий).
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