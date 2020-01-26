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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:10168

Сумские боксеры отличились в Харькове

27-29 февраля на базе КЗ КДЮСШ «ХТЗ» прошел региональный чемпионат Украины по боксу среди юношей 2006-2007 г.р.

Представители Сумской областной федерации бокса достигли следующих результатов:

1 место - Сердюк Артем (57 кг, Сумы, тренер Тхор Александр), Дударенко Валентин (66 кг, Сумы, тренер Левченко Григорий).

2 место - Еремин Сергей (40 кг, Глухов, тренеры Калиновский Евгений и Харитоненко Дмитрий), Петров Станислав (42 кг, Путивль, тренер Филипенко Вячеслав).

3 место - Велиев Виктор (40 кг, Боромля, тренер Матвеев Ростислав), Рычков Арсений (44 кг) и Горбачев Александр (60 кг, Шостка, тренер Хрестиков Евгений), Плаходько Богдан (46 кг, Лебедин, тренер Орехов Виталий).

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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