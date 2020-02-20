На Сумщине полицейские стреляли в агрессивно настроенного мужчину с ножом В результате нападавший был ранен в левое бедро и правую голень. Правоохранители оказали ему первую домедицинскую помощь и передали в руки вызванным медикам «скорой помощи».

Происшествие произошло в городе Конотоп, около 21:30. Группа реагирования полиции охраны получила сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из частных домов. Прибыв по указанному адресу, у ворот дома полицейские застали мужчину, вооруженного ножом. Увидев правоохранителей, тот стал вести себя неадекватно: ругаясь и угрожая суицидом, причинил себе порез грудной клетки. Затем стал бросаться с ножом на полицейских. На все предупреждения отреагировал агрессивно, поэтому, один работник наряда вынужден был сделать в воздух предупредительный выстрел. А когда это не подействовало, и мужчина приблизился к нему еще на несколько шагов, другой полицейский вынужден был сделать несколько выстрелов по ногам злоумышленника. Выбив у того из рук нож и известив медиков о раненом, работники полиции охраны предоставили ему домедицинскую помощь. Сами правоохранители не пострадали. Нападающим оказался нетрезвый 48-летний конотопчанин. Мужчина до сих пор в поле зрения полиции не попадал.

На месте происшествия работают вызванные следственно-оперативная группа полиции и криминалисты. Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.1 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Осмотр места происшествия продолжается, устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.