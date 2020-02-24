Сумчан запрошують на весняну виставку

Сумська міська галерея напередодні Жіночого свята презентує виставку робіт Клубу вишивальниць при ГО "ЖІночі ініціативи" "Весняна жіноча примха"!
Офіційне відкриття 3 березня о 17.00.
Вхід вільний.
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