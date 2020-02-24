Сумчан запрошують на весняну виставку Усі так чекали на весну з її теплом та сюрпризами! І вона прийшла! І принесла з собою таку довгоочікувану виставку ручної вишивки!

Сумська міська галерея напередодні Жіночого свята презентує виставку робіт Клубу вишивальниць при ГО "ЖІночі ініціативи" "Весняна жіноча примха"! Офіційне відкриття 3 березня о 17.00. Вхід вільний.