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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:02191

Сумчан запрошують на весняну виставку

Усі так чекали на весну з її теплом та сюрпризами! І вона прийшла! І принесла з собою таку довгоочікувану виставку ручної вишивки!

Сумська міська галерея напередодні Жіночого свята презентує виставку робіт Клубу вишивальниць при ГО "ЖІночі ініціативи" "Весняна жіноча примха"!

Офіційне відкриття 3 березня о 17.00.

Вхід вільний.

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По тематике

Сумчан запрошують на лекцію з сучасного мистецтва від Уілсона Алекса Фішера
Вчера 08:36

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28.02.2020 12:37

Владислав Івченко представить сумчанам оновлену книжку про українського Шерлока Голмса

Книгарня «Є» запрошує на зустріч із сумським письменником Владиславом Івченком, під час якої він презентує оновлену книжку «Стовп самодержавства, або...

Сумчан запрошують на змагання Spring Workout Team Competition II
27.02.2020 08:33

Сумчан запрошують на змагання Spring Workout Team Competition II

Другі командні змагання «Spring Workout Team Competition II» відбудуться 1 березня у тренажерному залі «Baza» (Покровська пл., 5)....

Сумчан приглашают на гандбол
27.02.2020 08:04

Сумчан приглашают на гандбол

28-29 февраля в Сумах пройдут игры высшей лиги чемпионата Украины по гандболу серди мужских команд....

У Сумах пройде дискусія «(Не)жіноча справа: як дівчата підкорюють IT»
26.02.2020 12:00

У Сумах пройде дискусія «(Не)жіноча справа: як дівчата підкорюють IT»

Книгарня «Є» запрошує на публічну дискусію «(Не)жіноча справа: як дівчата підкорюють IT», що відбудеться 5 березня. Початок – о 18:30....

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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